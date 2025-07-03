Предсказавшая катастрофу в Японии художница успокоила туристов фразой «я не пророк»

Художница манги Ре Тацуки, предсказавшая природную катастрофу в Японии марте 2011 года, успокоила туристов фразой «я не пророк». Об этом сообщает Reuters.

Она заявила, что в ее манге «Будущее, которое я видела», выпущенной в 1999 году, нет прогнозов реальных событий. Несмотря на это, фанаты по всему миру считают, что последнее издание манги описывает новую катастрофу, которая произойдет в Японии 5 июля 2025 года. Предполагается, что это будет землетрясение.

В связи с мрачным пророчеством интерес туристов к Японии резко упал, а многие иностранные авиакомпании сократили или полностью отменили полеты в эту азиатскую страну. Предсказания о землетрясении отпугнули в основном путешественников из материкового Китая и Гонконга. Однако суеверные люди также нашлись в Таиланде и Вьетнаме.

В полной версии произведения «Будущее, которое я видела», переизданной в 2021 году, автор якобы намекает, что следующее крупное землетрясение должно произойти в июле 2025 года. Аналогичными прогнозами поделились и экстрасенсы из Японии и Гонконга, вызвав необоснованную панику в интернете, из-за чего многие путешественники решили не ехать в Страну восходящего солнца.

А в первом издании манги содержалось предупреждение о событиях марта 2011 года — тогда на северо-восточном побережье Японии действительно произошло мощное землетрясение, за которым последовало крупное цунами. Стихийное бедствие привело к развитию тяжелой аварии на японской АЭС «Фукусима‑1» (Fukushima Daiichi).

Между тем число российских туристов, посетивших Японию в мае 2025 года, выросло на 139,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Несмотря на санкции, россияне поставили исторический рекорд по визитам в эту азиатскую страну.

