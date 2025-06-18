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15:03, 18 июня 2025Путешествия

Россияне поставили исторический рекорд в Японии

Японию в мае 2025 года посетило рекордное число россиян
Алина Черненко

Фото: Issei Kato / Reuters

Число российских туристов, посетивших Японию в мае 2025 года, выросло на 139,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Японской национальной туристической организации.

В пояснительных материалах говорится, что, несмотря на санкции, россияне поставили исторический рекорд по визитам в эту азиатскую страну благодаря праздникам в начале месяца, возросшему спросу на круизы и диверсификации рейсов, в первую очередь через Китай.

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Отмечается, что в марте и апреле россияне дважды обновили абсолютный рекорд по числу гостей за один календарный месяц. Так, в марте Страну восходящего солнца посетили 18,8 тысячи россиян, а в апреле — 23,2 тысячи.

Согласно данным статистики, всего с начала 2025 года в Японию приехали 71,8 тысячи соотечественников — это на 102,4 процента больше аналогичного показателя 2024 года.

Ранее сообщалось, что азиатские туристы начали массово отказываться от поездок в Японию из-за предсказаний о землетрясении. Мрачное пророчество сделала художница манги Ре Тацуки в своей книге «Будущее, которое я видела».

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