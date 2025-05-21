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16:30, 21 мая 2025Путешествия

Туристы начали массово отказываться от поездок в Японию из-за мрачных предсказаний

CNN: Туристы массово решили не ехать в Японию из-за предсказаний о землетрясении
Алина Черненко

Фото: Issei Kato / Reuters

Азиатские туристы начали массово отказываться от поездок в Японию из-за предсказаний о землетрясении. Об этом пишет CNN.

Как сообщает источник, первой мрачное пророчество сделала художница манги Ре Тацуки. В своей книге «Будущее, которое я видела», выпущенной в 1999 году, она предупредила о масштабном стихийном бедствии, которое действительно обрушилось на северный регион Тохоку в марте 2011 года.

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В полной версии книги, изданной в 2021 году, говорится, что следующее крупное землетрясение должно произойти в июле 2025 года. Аналогичными прогнозами поделились и экстрасенсы из Японии и Гонконга, вызвав необоснованную панику в интернете, из-за чего многие путешественники решили не ехать в Страну восходящего солнца.

Управляющий директор туристического агентства WWPKG в Гонконге отметил, что бронирование туров в Японию сократилось вдвое во время пасхальных праздников и, как ожидается, упадет еще больше в ближайшие два месяца.

По данным издания, предсказания о землетрясении отпугнули в основном путешественников из материкового Китая и Гонконга. Однако предостерегающие туристов от визитов в Японию посты также появились в соцсетях Таиланда и Вьетнама.

Между тем россияне о подобных пророчествах не слышали. Руководитель туроператора China Travel Сергей Назаров рассказал порталу TourDom, что клиенты компании туры в азиатскую страну не отменяют.

Ранее издание South China Morning Post (SCMP) предупредило, что Японии грозит «мегаземлетрясение». В публикации говорится, что предстоящее стихийное бедствие может забрать жизни сотен тысяч человек.

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