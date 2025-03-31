Над Японией нависла угроза «мегаземлетрясения»

SCMP: Ожидаемое «мегаземлетрясение» может забрать жизни около 298 тыс. японцев

Японии грозит «мегаземлетрясение». Предстоящее стихийное бедствие может забрать жизни сотен тысяч человек, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP).

По расчетам властей, число жертв ожидаемого катаклизма может составить порядка 298 тысяч человек. В финансовом плане катастрофическое землетрясение может стоить бюджету Японии до 1,81 триллиона долларов.

О сейсмическом явлении грандиозных масштабов стало известно еще в 2012-2013 годах. В понедельник, 31 марта, правительство пересмотрело прежние прогнозы. Так, по сведениям Reuters, землетрясение произойдет зимой поздней ночью — более точных данных агентство не привело. Подземные толчки, как ожидается, будут зафиксированы в Нанкайском желобе к югу от тихоокеанского побережья. Вероятная магнитуда составит 8-9.

Два подряд мощных землетрясения силой 7,9 и 6,4 обрушились на Мьянму 28 марта. По последним данным, жертвами землетрясения в Мьянме стали более двух тысяч человек, ранены 3,9 тысячи. Без вести пропавшими числятся 270 человек. Сейсмотолчки ощущались в соседнем Таиланде и на юго-востоке Китая.