Число жертв землетрясения в Мьянме возросло

«Синьхуа»: Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек, более двухсот числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы.

«Число погибших в результате пятничного землетрясения магнитудой 7,9 в Мьянме возросло до 2056 человек», — сообщается в публикации.

По данным агентства, 270 человек числятся пропавшими без вести. Ранения получили около 3900 человек.

Ранее премьер-министр страны Мин Аун Хлайн объявил траур по жертвам землетрясения.

28 марта в Мьянме произошли два мощных землетрясения. В результате в стране были разрушены дома, дороги и другие инфраструктурные объекты.