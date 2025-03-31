Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:14, 31 марта 2025Мир

Число жертв землетрясения в Мьянме возросло

«Синьхуа»: Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек, более двухсот числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы.

«Число погибших в результате пятничного землетрясения магнитудой 7,9 в Мьянме возросло до 2056 человек», — сообщается в публикации.

По данным агентства, 270 человек числятся пропавшими без вести. Ранения получили около 3900 человек.

Ранее премьер-министр страны Мин Аун Хлайн объявил траур по жертвам землетрясения.

28 марта в Мьянме произошли два мощных землетрясения. В результате в стране были разрушены дома, дороги и другие инфраструктурные объекты.

    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

    Россиянам назвали неожиданную причину запоров

    Пять человек стали жертвами ДТП в окрестностях Мариуполя

    Залившего водой из шланга подземный переход метрополитена россиянина задержали

    Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

    В зоне Чернобыльской АЭС обнаружены мутанты

    Марк Эйдельштейн оказался в базе «Миротворца»

    В Госдуме высказались о смене подхода Трампа к России

    В Совфеде назвали сатанистами осквернивших могилы участников СВО и военкора

    Приговор Марин Ле Пен назвали объявлением войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше