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11:24, 31 марта 2025Мир

Мьянма объявила национальный траур

MRTV: Премьер Мьянмы Хлайн объявил национальный траур по жертвам землетрясения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЗемлетрясение в Мьянме

Фото: Reuters

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн объявил траур по жертвам произошедшего землетрясения. Об этом сообщается в эфире мьянмарского телеканала MRTV.

«В связи с человеческими жертвами дни с 31 марта и по 6 апреля объявлены траурными на национальном уровне», — говорится в обращении главы правительства.

28 марта в Мьянме произошли два мощных землетрясения. По имеющимся данным, магнитуда подземных толчков достигала 7,7 и 6,4. В результате в стране были разрушены дома, дороги и другие инфраструктурные объекты.

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