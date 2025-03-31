Мьянма объявила национальный траур

MRTV: Премьер Мьянмы Хлайн объявил национальный траур по жертвам землетрясения

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн объявил траур по жертвам произошедшего землетрясения. Об этом сообщается в эфире мьянмарского телеканала MRTV.

«В связи с человеческими жертвами дни с 31 марта и по 6 апреля объявлены траурными на национальном уровне», — говорится в обращении главы правительства.

28 марта в Мьянме произошли два мощных землетрясения. По имеющимся данным, магнитуда подземных толчков достигала 7,7 и 6,4. В результате в стране были разрушены дома, дороги и другие инфраструктурные объекты.