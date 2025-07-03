Польша резко ответила на предложение Германии о пограничном контроле

Глава Минобороны Польши резко отказал фРГ в совместном патрулировании границ

Польша и Германия не будут вести совместный пограничный контроль. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Polskie Radio 24.

Министр выразил резкий отказ в идее главе Министерства внутренних дел ФРГ Александру Добриндту, предложившему Варшаве и Берлину ввести совместный польско-немецкий пограничный контроль. «Нет, нет! Никаких совместных патрулей не будет. С немецкой стороны будут немецкие патрули, с польской стороны будут польские патрули. Министр из Германии не будет нам говорить, что делать в Польше», — ответил Косиняк-Камыш.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой. Он отметил, что несколько раз обращался к немецким властям, «информируя, что терпение Польши заканчивается».

Премьер понадеялся, что благодаря принятым мерам «любые возможные негативные последствия с точки зрения интересов польских граждан будут сведены к минимуму». В мае Польша выражала готовность закрыть границу с Германией, если оттуда продолжат переправлять нелегальных мигрантов.