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14:23, 1 июля 2025Мир

Польша ввела пограничный контроль с Германией и Литвой

Премьер Туск: Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, его цитирует РИА Новости.

«Мы приняли решение, что временно возобновляем контроль на границе Польши с Германией и Польши с Литвой», — сказал глава правительства.

Туск отметил, что несколько раз обращался к немецким властям, «информируя, что терпение Польши заканчивается». Премьер понадеялся, что благодаря принятым мерам «любые возможные негативные последствия с точки зрения интересов польских граждан будут сведены к минимуму».

В мае Польша выражала готовность закрыть границу с Германией, если оттуда продолжат переправлять нелегальных мигрантов.

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