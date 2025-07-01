Польша ввела пограничный контроль с Германией и Литвой

Премьер Туск: Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой

Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, его цитирует РИА Новости.

«Мы приняли решение, что временно возобновляем контроль на границе Польши с Германией и Польши с Литвой», — сказал глава правительства.

Туск отметил, что несколько раз обращался к немецким властям, «информируя, что терпение Польши заканчивается». Премьер понадеялся, что благодаря принятым мерам «любые возможные негативные последствия с точки зрения интересов польских граждан будут сведены к минимуму».

В мае Польша выражала готовность закрыть границу с Германией, если оттуда продолжат переправлять нелегальных мигрантов.