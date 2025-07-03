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17:16, 3 июля 2025Экономика

Путин назвал одну из важнейших задач российской экономики

Путин счел внедрение робототехники одним из важнейших направлений развития
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Активное внедрение робототехники в производственные процессы является одной из важнейших задач российской экономики в среднесрочной перспективе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

По данным Министерства промышленности и торговли (Минпромторга), уровень роботизации в России по итогам 2024 года составил 29 роботов на 10 тысяч человек. Подобную планку Путин назвал низкой и призвал профильные ведомства простимулировать более активное развитие робототехники в стране.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что по итогам прошлого года уровень роботизации в РФ увеличился в полтора раза в сравнении с показателем за 2023-й. Несмотря на это, отметил он, российский показатель сильно не дотягивает до мировых лидеров, которыми являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В Южной Корее, например, соотношение составляет свыше 1,1 тысячи роботов на 10 тысяч человек.

Более активное внедрение робототехники в экономику и, в частности, в промышленный сектор, могло бы помочь решить проблему острого кадрового голода в стране, утверждают эксперты. Такого мнения придерживается в том числе замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Массовая замена сотрудников роботами, полагает он, в значительной степени сэкономит время работодателей на поиски квалифицированных работников и сократит издержки отечественных предприятий. Однако пока уровень роботизации в России оставляет желать лучшего.

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