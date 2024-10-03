В России призвали массово заменять работников роботами

Орешкин: роботизация — прямой путь к преодолению дефицита кадров в России

Роботизация рабочих и производственных процессов является прямым путем к преодолению острого кадрового голода в России. Такой способ решить проблему нехватки сотрудников назвал заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время дефицит кадров затронул все ключевые отрасли российской экономики. На этом фоне ряд отечественных предприятий стали активно внедрять новые технологии. «Часто бываем на новых предприятиях. Уже ячейки, целые линии роботизированы. Процесс уже идет», — заявил Орешкин.

На этом фоне он призвал продолжать процесс замены работников роботами в ряде сфер, включая логистику, промышленное производство, а также хранение и сортировка товаров. Стоимость рабочей силы в этих секторах в среднесрочной перспективе будет становиться «дороже и дороже», посетовал Орешкин. «Автоматизация с каждой следующей итерацией будет становится все выгоднее и выгоднее», — резюмировал замглавы администрации президента.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал роботизацию и развитие искусственного интеллекта одними из главных факторов долгосрочного роста российской экономики. Применять вышеуказанные технологии, по его словам, необходимо во всех отраслях, это позволит увеличить производительность труда в стране. Все это войдет в новый национальный проект под названием «Эффективная и конкурентная экономика».