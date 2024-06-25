Новак перечислил факторы долгосрочного роста экономики России

Вице-премьер Новак рассказал о нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика»

Вице-премьер России Александр Новак рассказал о формировании нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», связанного с формированием новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. Политик напомнил, что по поручению главы государства запланирован выход на устойчивые темпы роста экономики около трех процентов в год, а за шесть лет — на не менее чем 16,5 процента. Его слова приводятся в Telegram-канале правительства страны.

Основными факторами указанного роста станут сохранение темпа роста инвестиций, рост экспорта, устойчивый рост доходов граждан, кадровое обеспечение экономики и повышение производительности труда, перечислил Новак.

В сам нацпроект войдут пять федеральных проектов, направленных на достижение национальных целей. Один из них нацелен на повышение производительности труда, добиваться которого планируют во всех отраслях экономики при помощи ИИ, роботизации, экономики данных и принципов бережливого производства.

Остальные проекты будут нацелены на рост инвестиций к 2030 году на 60 процентов, сохранение действенных мер малого и среднего предпринимательства, достижение низкоуглеродного развития с выходом на углеродную нейтральность к 2060 году, а также развитие системы государственной статистики и прогнозирования, основанной на цифровых технологиях и широком круге данных.

Ранее о переходе экономики России к новой модели роста рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По его словам, такие изменения предполагают выработку мер как по краткосрочной балансировке спроса и предложения, так и по долгосрочному развитию предложения в конкретных отраслях. Речь, в частности, идет о постоянном мониторинге цен, выявлении «узких мест» на рынках, оперативном принятии решений по поводу пошлин, квот, ограничений.