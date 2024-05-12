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14:27, 12 мая 2024Экономика

В России анонсировали новый проект по развитию экономики

Новак анонсировал новую модель по развитию экономики в России

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Исполняющий обязанности вице-премьера России Александр Новак анонсировал новый нацпроект по развитию экономики в стране. Об этом он заявил в ходе заседания Госдумы по энергетике, сообщают «Известия».

Спикер отметил, что в ближайшее время будет запущен нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» — новая модель экономического развития основана на росте предложения.

Кроме того, Новак назвал главными задачами топливно-энергетического комплекса реализацию экспортного потенциала и обеспечение внутреннего рынка качественными ресурсами.

Ранее на заседании Госдумы по науке и высшему образованию заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что в стране введут новую модель высшего образования. По его словам, с 2026 года планируется ее полномасштабное внедрение в более чем тысяче учебных заведений России.

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      Марк Успенский
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