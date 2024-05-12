В России введут новую модель высшего образования

Чернышенко заявил, что в России к 2026 году введут новую модель образования

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что в стране введут новую модель высшего образования. Об этом он сообщил на заседании комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию, передает ТАСС.

По словам спикера, сейчас модель, о которой идет речь, применяется в шести российских вузах, но с 2026 году планируется ее полномасштабное внедрение в более чем тысяче учебных заведений.

Ранее замминистра образования и подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам Хоанг Минь Шон оценил качество высшего образования в России и назвал его одним из лучших в мире. По его словам, высокое качество российского образования открывает перспективы для взаимодействия между вузами двух стран.