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10:47, 11 мая 2024Мир

Качество высшего образования в России оценили

Минобразования Вьетнама: российское высшее образование — одно из лучших в мире

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российское высшее образование названо одним из лучших в мире. Такую оценку в разговоре с агентством РИА Новости дал замминистра образования и подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам Хоанг Минь Шон.

По словам чиновника, высокое качество российского образования открывает перспективы для программ совместных дипломов между вузами двух стран. «Качество российского высшего образования в настоящее время является одним из лучших в мире, особенно в области науки, технологий, искусства и так далее, поэтому возможность развертывания между двумя странами совместных программ обучения с двумя дипломами очень высока», — заявил Хоанг Минь Шон.

В данный момент такая программа уже осуществляется в Международной школе Ханойского государственного университета и Московском энергетическом университете (МЭИ). Во вьетнамском Минобразования заверили, что крайне заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с российскими учебными заведениями, и поблагодарили за постоянную поддержку.

Ранее стало известно об изменениях в правилах приема на целевое обучение в России. У всех абитуриентов появится доступ к заявкам работодателей, которые будут публиковаться на портале «Работа в России», благодаря чему процедура значительно упростится. Прежде поступить на целевое обучение могли лишь единицы.

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      Виктория Клабукова
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