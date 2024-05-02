В Госдуме напомнили об изменениях в системе российского образования

ГД России: в новом учебном году изменятся правила приема на целевое обучение

В новом учебном году — с сентября 2024 года — в России изменятся правила приема на целевое обучение. Об этом напомнили в пресс-службе Госдумы, заявление опубликовано в Telegram-канале парламента.

Как рассказали в Думе, благодаря изменениям в системе образования, прием студентов на целевое обучение упростится — у всех абитуриентов появится доступ к заявкам работодателей, которые будут публиковаться на портале «Работа в России».

«Раньше из-за закрытости системы поступить на целевое обучение могли единицы: приходилось самостоятельно искать информацию об этой возможности», — отметили в Госдуме. В свою очередь, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил, что упрощение приема на целевое обучение поможет решить проблему нехватки кадров в важных отраслях.

Также в Думе сообщили, что новые правила вводит ограничение на максимальную продолжительность обязательной работы целевиков — этот срок составит пять лет.

Ранее Володин напомнил о другом вступившем в силу с 1 мая законе. Он расширят список лиц, которые будут лишены возможности привлекать коллекторов для взимания доллгов по ЖКХ — к ним по новому закону отнесли и наймодателей соцжилья.