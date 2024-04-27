Володин рассказал о вступающих в силу в мае законах

Спикер ГД Володин: в мае в силу вступают законы о должниках по ЖКХ и переводах

В мае 2024 года в силу вступают законы, среди которых — закон о защите прав должников по ЖКХ и банковских переводах. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводятся в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Как сообщил Володин, закон о банковских переводах повышает лимит переводов между счетами клиента, при которых не будет взиматься комиссия. Как заявил парламентарий, таким образом будут защищены права вкладчиков.

Еще один закон повысит эффективность целевого обучения. «Будущий специалист должен понимать, что ему гарантированы место работы, достойная заработная плата и другие социальные гарантии», — заявил спикер нижней палаты парламента.

Отдельно Володин рассказал, что в России расширят список лиц, которые будут лишены возможности привлекать коллекторов для взимания доллгов по ЖКХ — к ним по новому закону отнесли и наймодателей соцжилья.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы внесли поправки в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют. Среди изменений — предложение запретить организацию обращения криптовалют в России с 1 сентября.