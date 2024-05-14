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14:58, 14 мая 2024Экономика

Экономике России пообещали рост за счет балансировки спроса и предложения

Решетников анонсировал переход экономики России к новой модели роста

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Переход экономики России к новой модели роста, в основе которой находится предложение, предполагает выработку мер как по краткосрочной балансировке спроса и предложения, так и долгосрочного развития предложения в конкретных отраслях, заявил в Госдуме кандидат на пост министра экономического развития РФ Максим Решетников. Его цитирует «Интерфакс».

По словам Решетникова, речь, в частности, идет о постоянном мониторинге цен, выявлении «узких мест» на рынках, оперативном принятии решений по поводу пошлин, квот, ограничений.

«Ключевая задача здесь — рост инвестиций. В условиях высоких процентных ставок нам предстоит поддержать инвестиционный процесс, запрос на опережающий рост частных вложений в первую очередь в технологические сектора экономики», — сказал он, пообещав, что вопросы нехватки капитала в отдельных ее частях будут решаться при снижении стоимости кредитования, предоставлении льгот для инвесторов.

Покинувший пост первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов ранее объяснял отличие экономики спроса от экономики предложения тем, что, если в первом случае денежный спрос является основным стимулом для движения денег, то во втором ключевой импульс находится в сфере производства.

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      Дмитрий Воронин
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