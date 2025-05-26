Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:39, 26 мая 2025Экономика

Минпромторг оценил уровень роботизации России

Алиханов: Уровень роботизации России составил 29 роботов на 10 тысяч человек
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

По итогам 2024 года уровень роботизации России составил 29 роботов на 10 тысяч человек. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) РФ Антон Алиханов, его слова приводит ТАСС.

Для сравнения, в 2023 году показатель роботизации в стране составлял 19 роботов на 10 тысяч человек. Таким образом, за 12 месяцев уровень поднялся примерно в полтора раза. «Мы приросли достаточно неплохо», — пояснил Алиханов. В то же время достигнутый в прошлом году результат все еще сильно не дотягивает до целевого показателя — 145 роботов на 10 тысяч человек, добавил он. Несмотря на это руководитель ведомства счел подобную задачу посильной.

Один из самых высоких уровней роботизации экономики традиционно фиксируется в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, отметил министр. В Южной Корее, например, показатель превышает 1,1 тысячи роботов на 10 тысяч человек. Столь высокий результат, объяснил Алиханов, во многом обусловлен структурой ВВП азиатской страны. России с учетом особенностей ее экономики нужная менее высокая планка, заключил он.

В настоящее время выпуск роботов в России сосредоточен на восьми основных производственных площадках. Алиханов отметил, что его ведомство активно работает над тем, чтобы все они получили заключение о «российскости». Согласно указу президента РФ Владимира Путина, к 2030 году страна должна войти в топ-25 государств мира по плотности роботизации.

Ряд экспертов видит в наращивании производства роботов в России способ справиться с острым кадровым голодом, который затронул большинство ключевых отраслей национальной экономики. Подобного мнения, в частности, придерживается замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Массовая замена сотрудников роботами, отмечает он, позволит руководителям компаний не тратить продолжительное время на поиски высококвалифицированных сотрудников. Схожее мнение высказывал замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Несмотря на это, в Госдуме решили урезать расходы бюджета на эти цели в 2025 году на 1,7 миллиарда рублей из-за падения поступлений в казну.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о небывалой огневой активности России на одном направлении

    Рекордно длинный шашлык приготовили в России

    Русский дом в Сирии прекратил свою деятельность

    SpaceX объяснила взрывы Starship

    Аналитик объяснил усиление российских ударов по Украине

    Политолог оценил заявление о работе ЕС над восстановлением контактов с Россией

    Россиянин попытался изнасиловать школьницу в подъезде и был задержан благодаря камерам

    Стали известны подробности расправы над найденной в лесу россиянкой

    Умер актер Галкин

    Рогов раскрыл конфликт между Зеленским и «Азовом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости