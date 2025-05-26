Минпромторг оценил уровень роботизации России

Алиханов: Уровень роботизации России составил 29 роботов на 10 тысяч человек

По итогам 2024 года уровень роботизации России составил 29 роботов на 10 тысяч человек. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) РФ Антон Алиханов, его слова приводит ТАСС.

Для сравнения, в 2023 году показатель роботизации в стране составлял 19 роботов на 10 тысяч человек. Таким образом, за 12 месяцев уровень поднялся примерно в полтора раза. «Мы приросли достаточно неплохо», — пояснил Алиханов. В то же время достигнутый в прошлом году результат все еще сильно не дотягивает до целевого показателя — 145 роботов на 10 тысяч человек, добавил он. Несмотря на это руководитель ведомства счел подобную задачу посильной.

Один из самых высоких уровней роботизации экономики традиционно фиксируется в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, отметил министр. В Южной Корее, например, показатель превышает 1,1 тысячи роботов на 10 тысяч человек. Столь высокий результат, объяснил Алиханов, во многом обусловлен структурой ВВП азиатской страны. России с учетом особенностей ее экономики нужная менее высокая планка, заключил он.

В настоящее время выпуск роботов в России сосредоточен на восьми основных производственных площадках. Алиханов отметил, что его ведомство активно работает над тем, чтобы все они получили заключение о «российскости». Согласно указу президента РФ Владимира Путина, к 2030 году страна должна войти в топ-25 государств мира по плотности роботизации.

Ряд экспертов видит в наращивании производства роботов в России способ справиться с острым кадровым голодом, который затронул большинство ключевых отраслей национальной экономики. Подобного мнения, в частности, придерживается замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Массовая замена сотрудников роботами, отмечает он, позволит руководителям компаний не тратить продолжительное время на поиски высококвалифицированных сотрудников. Схожее мнение высказывал замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Несмотря на это, в Госдуме решили урезать расходы бюджета на эти цели в 2025 году на 1,7 миллиарда рублей из-за падения поступлений в казну.