В России решили урезать расходы на роботов

«Ъ»: Госдума согласна с предложением сократить расходы на промышленных роботов

Комитет Госдумы по промышленности и торговле одобрил сокращение расходов на проект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производств» в 2025 году на 1,7 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на соответствующее заключение пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Ранее предполагалось, что на финансирование направят 5,6 миллиарда рублей, но падение доходов бюджета, в первую очередь нефтегазовых, заставило корректировать расходы.

В общей сложности программу «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», в которую входит проект по робототехнике, собираются урезать на 66,9 миллиарда рублей. Пойти на такие меры пришлось в том числе из-за падения планов по поступлениям от утилизационного сбора почти до 450 миллиардов рублей.

Замдиректора Центра компетенций НТИ на базе МГУ Тимофей Воронин констатировал, что сокращение расходов повлияет на достижение целей по плотности роботизации к 2030 году.

Исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники (объединяет 125 компаний) Ольга Мудрова заметила, что в настоящее время требования властей по производству промышленных роботов выглядят маловыполнимыми. По ее словам, к такому выводу приводят ограниченные возможности производителей комплектующих.

Вместе с тем в Минпромторге России заверили, что сокращение финансирования субсидий не приведет к резкому сокращению расходов в реальном выражении. Компенсировать потерю средств в ведомстве намерены за счет более жесткого отбора, перераспределения ресурсов и альтернативных мер поддержки.

До этого первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков заявлял, что использование роботов в отраслях промышленности поможет в решении проблемы с дефицитом кадров в РФ.

Ранее сообщалось, что в рамках той же корректировки бюджета из ранее запланированных 101,2 миллиарда рублей расходов на федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов» изымут 22,4 миллиарда. По словам источника издания, такая правка выглядит логичной, поскольку сроки строительства самолетов сдвигаются, а раз нет самих машин, то субсидии на их покупку и обслуживание выглядят излишними.