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08:01, 22 мая 2025Экономика

В России урежут расходы на производство самолетов

«Ъ»: Расходы на производство самолетов и вертолетов в России урежут на четверть
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

В рамках пересмотра параметров бюджета, связанного с предполагаемым сокращением доходов, правительство запланировало на четверть урезать расходы на федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов». Об этом со ссылкой на положительное заключение комитета по промышленности Госдумы на соответствующий законопроект пишет «Коммерсантъ».

Из ранее запланированных 101,2 миллиарда рублей предполагается изъять 22,4 миллиарда. Эта сумма складывается из снижения расходов в рамках госпрограмм «Научно-технологическое развитие» (41,9 миллиарда рублей вместо 54,7 миллиарда) и «Развитие авиационной промышленности» (36,9 миллиарда рублей вместо 46,5 миллиарда).

Источник издания уточнил, что в основном планируется сократить субсидии лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на закупку воздушных судов у производителей, а также компенсации авиакомпаниям на обслуживание самолетов.

По его словам, решение связано со сдвигом планов по передачи новых бортов авиакомпаниям. «Нет самолетов — нет потребности в компенсирующих субсидиях», — пояснил он.

В заключении комитета Госдумы признается, что сокращение расходов может повлечь за собой новый сдвиг сроков комплексной программы развития авиаотрасли (КПГА). Вместе с тем депутаты отметили, что высокая ключевая ставка Центробанка также становится угрозой, поскольку самое серьезное влияние она оказывает на проекты с долгим сроком реализации или с длительным циклом производства, что снижает конкурентоспособность отечественной продукции.

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Другой источник сказал, что пересмотр субсидий выглядит логичным в связи с отсутствием самолетов, но для лизингодателей такое сокращение поддержки может оказать чувствительным.

В «Ростехе» и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) заверили, что сокращение бюджетной поддержки не окажет влияния на их планы. Однако главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов напоминает, что сокращение финансирования любых промышленных программ точно не приведет к их ускорению, хотя оценить влияние без более полных данных невозможно.

Гендиректор компании «Авиасистемы» Дмитрий Хоружик, в свою очередь, считает, что падение расходов на программы не повлияет на сроки их исполнения. По его словам, главной сложностью остается незавершенность опытно-конструкторских работ, связанных с импортозамещением, а этот вопрос не решить одним только финансированием.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала чистый убыток Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») взлетел в 3,33 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 2,95 миллиарда рублей. Компания является головной структурой для большинства производителей отечественных гражданских лайнеров, в том числе она отвечает за выпуск Superjet 100 (SJ-100), МС-21 и Ту-214.

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