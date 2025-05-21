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08:28, 21 мая 2025Экономика

Убытки российского производителя самолетов взлетели

Чистый убыток ОАК за первый квартал вырос в 3,33 раза по сравнению с 2024 годом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

По итогам первого квартала чистый убыток Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) взлетел в 3,33 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 2,95 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на отчет компании по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) сообщает РИА Новости.

Выручка ОАК упала на 41,8 процента, до 17,26 миллиарда рублей, а валовая прибыль — на 82,4 процента, до 1,38 миллиарда. При этом долгосрочные обязательства корпорации с конца прошлого года выросли более чем на 20 миллиардов рублей, до 678,7 миллиарда рублей, а краткосрочные — на 12 миллиардов, до 887,8 миллиарда рублей.

ОАК объединяет производителей гражданских самолетов в России, в том числе корпорация отвечает за выпуск лайнеров Superjet 100 (SJ-100), МС-21 и Ту-214. В соответствии с программой развития авиаотрасли в России до 2030 года, утвержденной три года назад, поставки первых двух моделей самолетов перевозчикам уже должны были начаться, однако пока они остаются на стадии сертификационных полетов, причем МС-21 еще не поднимался в воздух в финальной комплектации.

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Первоначальные планы по поставкам еще советского лайнера Ту-214 (глубокая модернизация Ту-204) также сорваны. В последние годы достроить удалось только заложенные ранее самолеты, к тому в них использовались иностранные комплектующие. Источники, знакомые с положением дел на Казанском авиационном заводе имени Горбунова (КАЗ), утверждают, что передать авиакомпаниям четыре новых борта до конца года не получится. Главной причиной они называют нехватку инженеров.

Ранее Минпромторг объявил тендер на научно-исследовательские работы (НИР) «Интеграл», которые связаны с разработкой перспективных магистрального и регионального самолетов и авиационного оборудования. Как следует из условий конкурса, рабочее время специалистов, отвечающих за исследования, оценивается в 87,3-94,4 тысячи рублей в месяц.

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