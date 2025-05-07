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10:04, 7 мая 2025Экономика

В России потратят миллиарды рублей на проекты самолетов будущего

Минпромторг РФ объявил тендер на разработку перспективных гражданских самолетов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ross Parmly / Unsplash

На сайте госзакупок появился тендер на выбор исполнителя научно-исследовательских работ (НИР) «Интеграл», которые связаны с разработкой перспективных магистрального и регионального самолетов и авиационного оборудования. Стоимость работ, заказчиком которых выступает Минпромторг, составляет 13,44 миллиарда рублей, сообщает РБК.

Из этих средств на расходные материалы приходится 12,59 миллиарда рублей, а на оплату труда — 286,6 миллиона. Последняя сумма приводится из расчета, что рабочее время специалистов, которые должны будут проводить исследования, оценивается в 87,3-94,4 тысячи рублей в месяц. Итоги тендера подведут 16 мая.

«Интеграл» — это продолжение НИР «Интеграл-МС», «Интеграл-РС» и «Интеграл-Т», которые проводились в 2022-2024 годах. Тогда эти три тендера выиграл научно-исследовательский центр «Институт имени Жуковского».

В 2023 году, то есть в ходе выполнения работ, глава предприятия Андрей Дутов рассказывал о широкофюзеляжном самолете под рабочим названием «Магистраль-интеграл» с перспективными двигателями ПД-24 и дальностью полета 10 тысяч километров. Тогда же он представил проект регионального самолета «Регион-интеграл» на 40 пассажиров с гибридной силовой установкой и дальностью полета 2,5 тысячи километров.

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Новый НИР предполагает формирование задела для улучшения характеристик существующих российских лайнеров, создания магистрального самолета с повышенной вместимостью и дальностью полета, снижения массогабаритных характеристик региональных самолетов, а также сокращения эмиссии СО2, эксплуатационных расходов и длины взлетно-посадочной полосы. Еще одним направлением названо развитие электрических и гибридных силовых установок и технологий самолетных систем электроснабжения нового поколения.

Предполагается, что выполненные работы станут основной для дальнейшего развития линейки российских магистральных и региональных самолетов и обеспечат технологическое лидерство.

Ранее сообщалось, что авиакомпании, эксплуатирующие советские самолеты Як-40, попросили продлить их срок службы с 50 до 60 лет в связи с отсутствием замены для них. Предполагалось, что новые Ил-114-300 или ТВРС-44 «Ладога» начнут поступать в авиакомпании в 2024-м и 2025 годах, но их сертификация затягивается на неопределенный срок.

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