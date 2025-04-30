В России попросили продлить ресурс советских самолетов из-за отсутствия новых

«Ведомости»: Эксплуатанты советских Як-40 попросили продлить их ресурс до 60 лет

Российские авиакомпании, эксплуатирующие советские самолеты Як-40, попросили продлить их срок службы с 50 до 60 лет в связи с отсутствием замены для них. Об этом в комментарии «Ведомостям» рассказали представители Росавиации и ПАО «Яковлев».

Производитель согласился удовлетворить просьбу. Для этого он сначала направит заявку в Росавиацию, а далее начнется работа с подведомственным агентству Авиарегистром России. Его специалисты подготовят заключение о безопасности эксплуатации самолетов, а все необходимые документы, предположили в Росавиации, могут одобрить в декабре 2025 года.

В «Яковлеве» уточнили, что главным критерием при увеличении сроков станет соответствие стандартам по прочности, ресурсу и коррозии. В ряде случаев потребуется доработка воздушного судна.

«Як-40» разработан в 1960-х годах, его выпуск начали в 1970-х, а прекратили в 1981 году. Это первый в мире реактивный самолет для местных авиалиний, он вмещает до 32 пассажиров, а используется для перевозок по социально значимым маршрутам на северо-западе и Дальнем Востоке. Всего в России эксплуатируются около 15 самолетов такого типа.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев объяснил, что замены самолету нет из-за его отличных взлетно-посадочных характеристик. В то же время его эксплуатация обходится дорого из-за силовой установки, и если бы авиакомпании могло воспользоваться более современным аналогом, то обязательно приобрели бы его.

Заменить Як-40 может Ил-114-300 или ТВРС-44 «Ладога», но их разработка продолжается, пока не удалось начать даже сертификацию моделей. В программе развития гражданской авиации до 2030 года, утвержденной летом 2022-го, предполагалось, что к 2025 году обе модели начнут поступать в отечественные авиакомпании.

Ранее сообщалось, что авиакомпании попросили правительство продлить срок службы старых советских моделей самолетов Ан-24 и Ан-26, многим из которых уже более полувека.

