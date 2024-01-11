Российские авиакомпании попросили продлить срок службы старых самолетов

Reuters: две российские авиакомпании просят продлить срок службы Ан-24 и Ан-26

Две авиакомпании из Сибири, работающие в сложных климатических условиях, попросили правительство продлить срок службы старых советских моделей самолетов Ан-24 и Ан-26, многим из которых уже более полувека. Об этом со ссылкой на руководителей компаний сообщает Reuters.

Первый заместитель гендиректора перевозчика «Ангара» Сергей Зорин рассказал, что в эксплуатации компании находятся почти 100 самолетов, их средний возраст — около 50 лет. Некоторые из них следует списать уже в 2024 году, а к 2030-му, если не будет средств для обслуживания и ремонта, на земле останется четверть текущего парка.

К просьбе «Ангары» присоединился перевозчик «Полярные авиалинии». По их мнению, следует продлевать срок службы советских самолетов, разработанных еще в 1950-х и 1960-х годах в Киеве, до тех пор, пока не будет готова замена. При этом компании указывают, что обслуживание рейсов обходится все дороже и без помощи государства не обойтись.

По словам Зорина, в настоящее время на российском рынке не существует альтернативы этим машинам, а относящийся к тому же классу самолет «Ладога» запустят в производство не ранее 2027 года.

Исполняющий обязанности технического директора «Полярных авиалиний» Алексей Елисеев подтвердил, что аналогов старым самолетам нет даже с учетом того, что у всех их эксплуатантов накапливаются проблемы с запчастями и компонентами двигателей.

В ноябре прошлого года Зорин указывал, что отдельной и самой серьезной проблемой является нехватка мощностей Арамильского завода, который обладает уникальными компетенциями по обслуживанию двигателей АИ-24, установленных на старые самолеты. Тогда же замгендиректора «ИрАэро» Сергей Крупнов отмечал, что за 2024 и 2025 годы компании нужно обслужить 24 двигателя, но предприятие может принять только восемь.