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20:26, 11 января 2024Экономика

Российские авиакомпании попросили продлить срок службы старых самолетов

Reuters: две российские авиакомпании просят продлить срок службы Ан-24 и Ан-26

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Две авиакомпании из Сибири, работающие в сложных климатических условиях, попросили правительство продлить срок службы старых советских моделей самолетов Ан-24 и Ан-26, многим из которых уже более полувека. Об этом со ссылкой на руководителей компаний сообщает Reuters.

Первый заместитель гендиректора перевозчика «Ангара» Сергей Зорин рассказал, что в эксплуатации компании находятся почти 100 самолетов, их средний возраст — около 50 лет. Некоторые из них следует списать уже в 2024 году, а к 2030-му, если не будет средств для обслуживания и ремонта, на земле останется четверть текущего парка.

К просьбе «Ангары» присоединился перевозчик «Полярные авиалинии». По их мнению, следует продлевать срок службы советских самолетов, разработанных еще в 1950-х и 1960-х годах в Киеве, до тех пор, пока не будет готова замена. При этом компании указывают, что обслуживание рейсов обходится все дороже и без помощи государства не обойтись.

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По словам Зорина, в настоящее время на российском рынке не существует альтернативы этим машинам, а относящийся к тому же классу самолет «Ладога» запустят в производство не ранее 2027 года.

Исполняющий обязанности технического директора «Полярных авиалиний» Алексей Елисеев подтвердил, что аналогов старым самолетам нет даже с учетом того, что у всех их эксплуатантов накапливаются проблемы с запчастями и компонентами двигателей.

В ноябре прошлого года Зорин указывал, что отдельной и самой серьезной проблемой является нехватка мощностей Арамильского завода, который обладает уникальными компетенциями по обслуживанию двигателей АИ-24, установленных на старые самолеты. Тогда же замгендиректора «ИрАэро» Сергей Крупнов отмечал, что за 2024 и 2025 годы компании нужно обслужить 24 двигателя, но предприятие может принять только восемь.

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      Платон Щукин
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