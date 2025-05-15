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16:30, 15 мая 2025Экономика

Решение проблемы с кадровым дефицитом в России увидели в роботах

Осьмаков: Роботизация промышленности поможет в решении проблемы дефицита кадров
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Использование роботов в отраслях промышленности поможет в решении проблемы с дефицитом кадров в России, хотя для роботизации необходимо понимать отраслевую структуру. Соответствующий комментарий первого замглавы Минпромторга РФ Василия Осьмакова приводит РИА Новости.

«Есть отрасли, которые более роботоемкие, менее роботоемкие, которые легче роботизируются, которые сложнее роботизируются», — объяснил чиновник, напомнив, что нужно в связи с этим учитывать «перетоки людей из разных отраслей». В целом, отметил он, применение роботов — это «крайне важная вещь для решения проблемы нехватки рабочих рук», которая, как считает Осьмаков, «может очень неожиданно сказаться».

Отмечается, что в ведомстве сейчас видят перспективу роботизации ритейла, в том числе в оптовом звене, при работе на складах.

Замминистра также привел в пример автономные самосвалы, которые не воспринимаются как роботы, хотя на самом деле обладают характеристиками таких технологий.

По итогам 2023 года аналитики РАН оценивали дефицит кадров в России в 4,8 миллиона человек. Согласно более свежим данным, которые привел в прошлом месяце глава Минпромторга Антон Алиханов, только в российскую обрабатывающую промышленность в настоящее время требуется привлечь примерно 0,5 миллиона работников с высшим образованием и еще 1,4 миллиона — с профессиональным.

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