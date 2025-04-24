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08:47, 24 апреля 2025Экономика

Глава Минпромторга оценил нехватку кадров в российской промышленности

Алиханов: Обрабатывающей промышленности России не хватает почти 2 млн работников
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В российскую обрабатывающую промышленность в настоящее время требуется привлечь примерно 0,5 миллиона работников с высшим образованием и еще 1,4 миллиона — с профессиональным. Об этом со ссылкой на главу Минпромторга РФ Антона Алиханова сообщает ТАСС.

«Где-то 1,9 миллиона человек дополнительной потребности в людях в обрабатывающей промышленности», — оценил он нехватку кадров в интервью телеканалу «России-24».

Также министр анонсировал наращивание госрасходов на роботизацию. В текущем году их объем составит 7 миллиардов рублей, за три года траты достигнут 37 миллиардов, а на шестилетнем горизонте на использование роботов в промышленности выделено более 136 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что изменения трудового законодательства, которые, в частности, увеличат лимит разрешенной сверхурочной работы в России со 120 до 240 часов в год, позволят нивелировать потребность в создании 48,8 тысячи дополнительных рабочих мест. При этом профсоюзы призывают оплачивать переработки, начиная со 121 часа не в двойном, а в более значительном размере.

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