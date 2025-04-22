Профсоюзы призвали платить россиянам больше за дополнительные переработки

ФНПР: Добавочную сверхурочную работу надо оплачивать более чем в двойном размере

Сверхурочная работа в диапазоне от 120 до 240 часов (такое повышение лимита планируют одобрить российские власти) должна оплачиваться более чем в двойном размере, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев, которого цитирует ТАСС.

Глава ФНПР указал, что удвоение годовой нормы сверхурочной работы следует рассматривать как временную меру для решения проблем кадрового дефицита в стране.

Ранее сообщалось, что, согласно подготовленным поправкам в Трудовой кодекс, для увеличения гибкости рынка труда предлагается установить лимит сверхурочной работы на уровне четырех часов в день и 240 часов в год с двойной оплатой за каждый час дополнительных переработок. «Повышенная сверхурочной работа, то есть свыше 120 часов, должна оплачиваться свыше двойного размера заработной платы», — призвал Черногаев на заседании Генсовета ФНПР.

По его словам, из информации Минэкономразвития следует, что сейчас только 11 процентов тех, кто трудится сверхурочно, получают дополнительную оплату.

Как писали «Ведомости», принятие озвученных изменений законодательства позволят нивелировать потребность в создании в РФ 48,8 тысячи дополнительных рабочих мест.