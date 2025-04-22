Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:39, 22 апреля 2025Экономика

Профсоюзы призвали платить россиянам больше за дополнительные переработки

ФНПР: Добавочную сверхурочную работу надо оплачивать более чем в двойном размере
Дмитрий Воронин

Фото: krakenimages.com / Freepik

Сверхурочная работа в диапазоне от 120 до 240 часов (такое повышение лимита планируют одобрить российские власти) должна оплачиваться более чем в двойном размере, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев, которого цитирует ТАСС.

Глава ФНПР указал, что удвоение годовой нормы сверхурочной работы следует рассматривать как временную меру для решения проблем кадрового дефицита в стране.

Ранее сообщалось, что, согласно подготовленным поправкам в Трудовой кодекс, для увеличения гибкости рынка труда предлагается установить лимит сверхурочной работы на уровне четырех часов в день и 240 часов в год с двойной оплатой за каждый час дополнительных переработок. «Повышенная сверхурочной работа, то есть свыше 120 часов, должна оплачиваться свыше двойного размера заработной платы», — призвал Черногаев на заседании Генсовета ФНПР.

По его словам, из информации Минэкономразвития следует, что сейчас только 11 процентов тех, кто трудится сверхурочно, получают дополнительную оплату.

Как писали «Ведомости», принятие озвученных изменений законодательства позволят нивелировать потребность в создании в РФ 48,8 тысячи дополнительных рабочих мест.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ перебросили элитный полк в Курскую область

    Причину отсутствия у Назарова статуса иноагента объяснили

    Стало известно имя нового генерального директора «VK Видео»

    Олимпийский чемпион назвал Гашека скудоумным после жалоб на Медведева

    В России нашли хостел в бывшей тюрьме для каторжников

    США решили ввести пошлины на некоторые товары в размере 3521 процента

    Молодого россиянина приговорили к 19,5 года за жестокую расправу над школьницей

    Власти российского поселка устроили субботник и свалили мусор в лесу

    Профсоюзы призвали платить россиянам больше за дополнительные переработки

    В российский магазин вернули украденного кота-талисмана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости