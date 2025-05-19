Стало известно о планах российских властей по поводу рубля

Reuters: Власти РФ хотят ослабить рубль, но боятся выхода его из-под контроля

Экономике России было бы выгодно снижение курса национальной валюты до уровня 100 рублей за доллар, но власти опасаются идти на коррекцию из-за опасений, что ситуация выйдет из-под контроля. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве сообщает Reuters.

Чиновники хотят плавного ослабления рубля, но с гарантией, что потом падение остановится, а не пойдет дальше, иначе планы Центробанка по борьбе с инфляцией придется пересматривать.

Слабый рубль поможет Минфину увеличить доходы бюджета, особенно нефтегазовые, которые в первом полугодии окажутся значительно ниже ожиданий. При этом доллар по 110-120 рублей принес бы бюджету еще больше пользы и позволил бы компенсировать падение мировых цен на нефть, но сопутствующие риски кажутся властям слишком большими.

Аналитики предполагают, что свои позиции российская валюта удерживает исключительно на геополитических факторах, так как все другие обстоятельства свидетельствуют в пользу более слабого рубля. Активность президента США Дональда Трампа в переговорах с Россией заставляет участников рынка надеяться на скорое завершение конфликта на Украине, что и приводит к неоправданному с экономической точки зрения курсу.

Однако, добавляют они, если эти надежды рухнут, то рубль может посыпаться очень быстро, и тогда правительству придется искать способы не допустить его падения ниже желаемого уровня.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота назвал неизбежным ослабление рубля летом до 85-95 за доллар. По его мнению, этому процессу не помешают ни рыночная конъюнктура, ни вопросы санкций. В свою очередь, финансовый аналитик Михаил Беляев не видит возможности для российской экономики сохранить крепкий рубль из-за ее состояния.