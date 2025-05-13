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15:12, 13 мая 2025Экономика

Россиян призвали не рассчитывать на затяжное укрепление рубля

Аналитик Беляев: Застой в экономике России не позволит рублю сильно укрепиться
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Наблюдающееся в настоящее время укрепление рубля к доллару не будет носить затяжной характер из-за неудовлетворительного состояния российской экономики. Такое мнение высказал финансовый аналитик Михаил Беляев, его слова приводит онлайн-газета «Ридус».

Сейчас российская экономика стоит на пороге рецессии и фактически находится в застое, подчеркнул эксперт. Дальнейшие перспективы рубля не зависят от «эмоциональных» факторов вроде возможного долгосрочного перемирия на Украине. Возможный приток иностранных инвестиций в ВВП РФ в этом случае не сможет резко изменить соотношение сил в валютной паре «доллар — рубль».

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Даже при таком раскладе курс российской валюты существенно не поменяется, добавил Беляев. «Курс может меняться максимум на 10 процентов в ту или иную сторону», — пояснил он. Однако нынешние темпы роста ВВП РФ в районе 1,5-2 процентов не позволяют говорить о каком-либо массовом притоке иностранных инвестиций. «Все это, извините, близко к застою», — констатировал аналитик. Более того, западные страны намерены и дальше продолжать усиливать санкционное давление. Так что ни о каком значительном притоке иностранного капитала в среднесрочной перспективе говорить не приходится, заключил Беляев.

Скептически относится к перспективам затяжного укрепления рубля и ряд других экспертов. Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, в частности, ожидает роста курса американской валюты примерно до 100 рублей к концу декабря. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, в свою очередь, считает, что рубль начнет резко терять позиции уже в начале второй половины года. По ее мнению, курс российской валюты может пробить психологическую отметку уже к осени. Подобной динамике во многом поспособствует ожидаемое снижение цен на основную экспортную продукцию РФ, включая нефть.

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