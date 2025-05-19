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04:33, 19 мая 2025Экономика

Финансист предрек неизбежное ослабление рубля летом

Финансист Бархота: Ослабление рубля до 85-95 за доллар произойдет летом
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Летом произойдет ослабление рубля до 85-95 за доллар. Об этом рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с агентством «Прайм».

Специалист отметил, что ослабление произойдет независимо от рыночной конъюнктуры и санкционной проблематики.

В основном, по словам Бархоты, речь может идти о монетарных мерах. Следовательно, летом курс рубля должен составить не менее 85-95 за доллар, уточнил он.

Ранее аналитики заявили, что результаты первых с 2022 года российско-украинских официальных переговоров могут по-разному сказаться на динамике курса рубля — российская валюта может как укрепиться до 76-78 рублей за доллар, так и ослабнуть до 90-100.

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