Финансист предрек неизбежное ослабление рубля летом

Финансист Бархота: Ослабление рубля до 85-95 за доллар произойдет летом

Летом произойдет ослабление рубля до 85-95 за доллар. Об этом рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с агентством «Прайм».

Специалист отметил, что ослабление произойдет независимо от рыночной конъюнктуры и санкционной проблематики.

В основном, по словам Бархоты, речь может идти о монетарных мерах. Следовательно, летом курс рубля должен составить не менее 85-95 за доллар, уточнил он.

Ранее аналитики заявили, что результаты первых с 2022 года российско-украинских официальных переговоров могут по-разному сказаться на динамике курса рубля — российская валюта может как укрепиться до 76-78 рублей за доллар, так и ослабнуть до 90-100.