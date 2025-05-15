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17:28, 15 мая 2025Экономика

Нефтегазовым доходам России предрекли падение на треть

Reuters: Нефтегазовые доходы РФ снизятся в мае на треть, до 0,52 трлн рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Российские нефтегазовые доходы снизятся в мае на треть по сравнению с уровнями годичной давности, до 0,52 триллиона рублей или примерно 6,5 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на свои расчеты сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что предрекаемое падение показателя до минимума с июля 2023 года будет связано со снижением цен на нефть и значительным укреплением курса рубля.

Также журналисты прогнозируют сокращение сырьевых доходов России год к году в январе — мае 2025-го на 14 процентов, до 4,25 триллиона рублей.

Цена российской нефти оказалась намного ниже заложенной в федеральном бюджете уже в начале года. В феврале, по данным агентства, разница составляла минус 14,7 процента, а в марте достигла минус 24 процентов.

На фоне этого больше планируемого оказался бюджетный дефицит РФ, законопроект, предусматривающий увеличение которого кабмин уже внес в Госдуму. Комментируя рост разницы между доходами и расходами государства, глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил сокращение нефтегазовых поступлений в 2,6 триллиона рублей.

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