Для Байкала пообещали построить лучшие очистные сооружения

Власти Бурятии намерены построить для озера Байкал лучшие очистные сооружения взамен действующих устаревших установок. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщает РИА Новости.

«Из Бурятии исходит 94 процента водостока в Байкал, и наша ответственность, чтобы вовремя сделать самые лучшие очистные (сооружения), чтобы сохранить Байкал и минимизировать какое-либо воздействие со стороны человека», — заявил глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, появлению новых очистных сооружений мешают старые нормативы Минприроды России по очистке сточных вод для озера.

В Минприроды Бурятии отметили, невыполнимые требования к качеству очищенных вод приводят к тому, что возможные подрядчики отказываются участвовать в создании очистных сооружений на Байкальской природной территории.

При этом, учитывая, что всего городские очистные сооружения ежедневно принимают 136 тысяч кубометров стоков, общая масса загрязняющих веществ, попавших в Селенгу, еще выше, полагают в Минприроды.

В свою очередь в ведомстве пообещали учесть мнение общественности при изменении нормативов вредного воздействия на Байкал.

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