Российский регион снабдили спецтехникой для тушения лесных пожаров

В Пензенской области в рамках национального проекта «Экология» были закуплены автомобили, предназначенные для тушения лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте пресс-службы правительства региона.

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29 июля на площадке министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области губернатор Иван Белозерцев торжественно вручил ключи от восьми автомобилей марки ГАЗ 33088 с оборудованием для пожаротушения.

«Сохранение лесного богатства — это важнейшая задача. Я уверен, что полученная техника поможет решать ее еще более успешно», — отметил губернатор, передав технику в пользование ГБУ ПО «Лесопожарный центр». На нее было потрачено в общей сложности 28 миллионов рублей.

Средства были выделены в рамках реализации национального проекта «Экология» и федерального — «Сохранение лесов». Так, к 2024 году планируется восстановить до 100 процентов вырубленных и погибших лесов. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 миллионов гектаров. При этом ущерб от лесных пожаров сократится почти втрое — с 32,5 миллиарда до 12,5 миллиарда рублей.

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