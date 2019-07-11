Российский научный центр подготовят к прорывным исследованиям

На базе Уральского математического научного центра мирового уровня (НЦМУ) в составе Института математики и механики имени Красовского Уральского отделения Российской академии наук (ИММ УрО РАН) планируется открыть несколько научных лабораторий различной тематики. Об этом сообщил директор института Николай Лукоянов, передает ТАСС.

В частности, речь идет о таких направлениях работы, как теория функций и приложений, алгоритмическая алгебра, комбинаторная оптимизация и исследование операций и анализа данных, регулярная и хаотическая динамика, а также математические методы позиционного управления и теория дифференциальных игр.

Отмечается, что подобная инициатива позволит проводить прорывные исследования в области математики и смежных наук, а также готовить молодых экспертов и создавать богатую инфраструктуру для научно-прикладных разработок.

По словам Лукоянова, три лаборатории будут функционировать при ИММ УрО РАН, две — в Уральском федеральном университете и одна — в Удмуртском государственном университете. При этом некоторые из них будут совместными.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Экология». Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

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