В России стартовала кампания по восстановлению лесов

Более 3,5 миллиона саженцев высадили с начала общенациональной кампании по восстановлению лесов «Сохраним лес», которая впервые проводится в рамках национального проекта «Экология». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Рослесхоза в пятницу, 20 сентября.

Особое внимание уделяется восстановлению лесов в регионах, пострадавших этим летом от лесных пожаров. Так, в Сибирском федеральном округе уже высажено около 700 тысяч деревьев.

Всего в акции принимают участие почти 80 субъектов. Школьники и представители молодежных союзов помогают в озеленении поселков и городов, закладывают новые аллеи, скверы, парки. Мероприятия продлятся до конца октября.

Поддержать акцию можно будет 21 сентября на московском экологическом фестивале «Экофест-2019». На специальной площадке через онлайн-платформу можно будет выбрать регион, вид саженца, назвать его своим именем или подарить другу.

Летом 2019 года Сибирь, Якутия и Бурятия были охвачены лесными пожарами. Из-за масштабов бедствия по указу президента к тушению были подключены военнослужащие. Специалисты оценивают ущерб от пожаров в семь миллиардов рублей.

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