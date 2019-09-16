В российском регионе лесные пожары перестали тушить ради экономии

В Якутии перестали тушить 13 лесных пожаров, так как прогнозы по затратам на их тушение превышают прогнозируемый вред. Об этом сообщается на сайте Авиалесохраны.

В пресс-службе ведомства отметили, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Ранее сообщалось, что в российских заповедниках потушили все пожары, последний был ликвидирован в Бурятии. Однако пожароопасный сезон открыт в 83 регионах, в двух из них действует режим ЧС. На территории 42 регионов действует особый противопожарный режим.

Летом 2019 года лесные пожары произошли в Сибири. Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны подключиться к их тушению. Федеральное агентство лесного хозяйства оценило ущерб от пожаров в семь миллиардов рублей.

Как сообщал глава Рослесхоза Михаил Клинов, задержки с тушением пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке возникли из-за нехватки авиации у Авиалесохраны. Для увеличения воздушного парка планируется закупить собственную авиацию, арендовать технику у авиакомпаний, либо заключить договоренность с МЧС и Минобороны о закреплении части авиации за Рослесхозом во время пожароопасных периодов.

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