Названа причина задержки тушения лесных пожаров в России

Причиной задержек с тушением лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке летом 2019 года стала нехватка авиации. Об этом сообщил глава Рослесхоза Михаил Клинов на Восточном экономическом форуме, передает РИА Новости.

Клинов пояснил, что у ведомства нет самолетов и вертолетов в оперативном управлении.

«Мы зачастую ждем несколько дней, чтобы перебросить пожарных из одного района в другой. Сами понимаете, какие площади за это время проходит пожар», — сказал он.

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Чтобы увеличить воздушный парк Авиалесохраны, которая подведомственна Рослесхозу, планируется либо закупить собственную авиацию, либо арендовать технику у авиакомпании. Среди других вариантов — заключение договоренности с Минобороны и МЧС о том, что в пожароопасные периоды ведомства закрепят часть авиации за Рослесхозом. Клинов уточнил, что для этого в любом случае необходимо дополнительное финансирование.

Ранее Клинов сообщил, что количество лесных пожаров в России увеличится из-за изменения климата и удлинения засушливых жарких периодов. Он отметил, что ситуация будет ухудшаться не только в России, но и на всей планете.

Летом 2019 года лесные пожары произошли в Сибири, Якутии и Бурятии. Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны подключиться к их тушению. Федеральное агентство лесного хозяйства оценило ущерб от пожаров в семь миллиардов рублей.

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