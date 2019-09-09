В России потушили все заповедники

В российских заповедниках потушили все пожары, последний был ликвидирован в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что пожар ликвидировали в национальном парке «Забайкальский», его площадь составила 15 гектаров.

Агентство отметило, что в 83 регионах открыт пожароопасный сезон, в двух из них действует режим ЧС. На территории 42 регионов действует особый противопожарный режим.

5 сентября глава Рослесхоза Михаил Клинов сообщил, что причиной задержек с тушением лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке летом 2019 года стала нехватка авиации. Чтобы увеличить воздушный парк Авиалесоохраны, планируется закупить собственную авиацию, либо арендовать технику у авиакомпании. Среди других вариантов — заключение договоренности с Минобороны и МЧС о том, что в пожароопасные периоды ведомства закрепят часть авиации за Рослесхозом.

Летом 2019 года лесные пожары произошли в Сибири, Якутии и Бурятии. Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны подключиться к их тушению. Федеральное агентство лесного хозяйства оценило ущерб от пожаров в семь миллиардов рублей.

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