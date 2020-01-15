Путин рассказал о важности развития волонтерского движения в России

Президент России Владимир Путин считает очень важным развитие волонтерского движения в стране. Об этом он заявил в среду, 15 января, в послании Федеральному собранию, передает ТАСС.

По словам главы государства, воплощением традиций взаимопомощи и уважения к старшим поколениям стал проект «Волонтеры Победы».

«Для нас значима каждая созидательная инициатива граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций, их стремление внести свой вклад в решение задач национального развития», — сказал президент.

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«Очень важно, что действительно массовым становится волонтерское движение, которое объединяет школьников, студентов и вообще людей разных поколений и возрастов", — подчеркнул он.

В декабре 2019 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) назвал главные причины, по которым россияне становятся волонтерами. По данным социологов, уважение, которым пользуются добровольцы у соотечественников, а также возможность решать проблемы общества стали главными причинами, по которым, по мнению россиян, их соотечественники становятся волонтерами.

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