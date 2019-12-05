Россияне назвали главные причины становиться волонтерами

Уважение, которым пользуются добровольцы у соотечественников, а также возможность решать проблемы общества стали главными причинами, по которым, по мнению россиян, их соотечественники становятся волонтерами. Это следует из опубликованного в четверг, 5 декабря, опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

Социологи выяснили, что 79 процентов россиян хотели бы, чтобы их дети занимались волонтерской деятельностью, а в целом положительно оценивают волонтерство 83 процента опрошенных. Также жители России назвали пять качеств, которые хотели бы видеть в добровольцах. Это доброта, честность, неравнодушие, человечность, трудолюбие и доброжелательность.

В Сочи в эти дни проходит Международный форум добровольцев, в котором принимают участие более семи тысяч волонтеров со всей России и добровольцы около 80 других стран.

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