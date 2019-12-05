Волонтеров из 80 стран обучат в Сочи ракетостроению

Добровольцы ознакомятся с особенностями инклюзивной системы образования, создадут модель ракеты и окажут первую помощь. Эти и другие мастер-классы пройдут в рамках международного форума добровольцев в Сочи, сообщается на сайте мероприятия в четверг, 5 декабря.

Так, участники мероприятия могут посетить мастер-классы по апсайклингу — искусству преобразовывать старые вещи и давать им новую жизнь, а также научиться оказывать первую помощь.

«Мне особо интересна сфера проектирования. Нам дали очень полезную и интересную информацию, а также наглядно продемонстрировали модели спутников», — поделился впечатлениями участник форума Федор из Удмуртии.

Активистка из Новосибирска рассказала, что сильное впечатление на нее произвел стенд, рассказывающий о переработке отходов и раздельном сборе мусора. По ее словам, она давно интересуется экологическими инициативами.

В рамках инклюзивного мастер-класса участники могут узнать, какого это воспринимать мир с закрытыми глазами и взаимодействовать с окружающими, не видя их.

Международный форум добровольцев проходит в Сочи и приурочен к национальному и международному Дню добровольца 5 декабря. В мероприятии принимают участие волонтеры из 80 стран.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!