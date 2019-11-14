Россиян призвали писать о добрых делах

Новый медиа-проект «Добро.Журнал», посвященный гражданской активности, объявил о запуске грантового конкурса. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает «Ридус».

Как отмечается, принять участие в конкурсе смогут как профессиональные журналисты, так и любители, готовые рассказать свои истории о добрых делах. Всего в конкурсе представлены три номинации: «Лучший текст», «Лучшее видео» и «Лучший фоторепортаж».

Победители получат финансовую поддержку для дальнейшего развития блога о социальной активности на платформе «Добро.Журнала», а также смогут пройти образовательные семинары с участием известных блогеров.

Общий грантовый фонд конкурса составляет миллион рублей. Победителей определит жюри из журналистов, общественных и культурных деятелей, их имена назовут в рамках Международного форума добровольцев, который пройдет в Сочи с 3 по 5 декабря 2019 года.

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