Волонтеры из 80 стран собрались в Сочи

Волонтеры в рамках международного форума добровольцев в Сочи приняли участие в благоустройстве территории Дома ребенка и покормили животных в «Сафари-парке». Об этом сообщает ТАСС во вторник, 3 декабря.

Участникам форума помогали футболист Дмитрий Сенников и с мастер спорта по боксу Эльдар Кенкерли. Волонтеры со спортсменами собрали листья на территории учреждения, покрасили объекты и убрались на детской площадке.

Всего в международном форуме принимают участие волонтеры из 80 стран. Мероприятие продлится до 5 декабря. За этого время участники обсудят с экспертами перспективы развития добровольческих инициатив.

С 2019 года форум является частью федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

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