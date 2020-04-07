Россиянам рассказали о способах обезопасить пожилых людей в изоляции

Пожилых людей в режиме домашней изоляции необходимо обеспечить условиями длительного пребывания в одном помещении: купить им еду, товары для дома и обеспечить лекарствами на две недели и более. Это поможет обезопасить их от риска осложнений при коронавирусе, считает врач-гериатр, заместитель директора по гериатрической работе Российского геронтологического научно-клинического центра Надежда Рунихина. Об этом она рассказала «Российской газете».

По словам Рунихиной, пожилым следует покупать продукты с высоким содержанием кальция и витамина D. Она отметила, что с ними необходимо поддерживать связь, чтобы иметь возможность при острой необходимости помочь своими силами или вызвать врача.

Кроме того, Рунихина отметила, что пенсионерам, которые остаются в режиме изоляции, необходимо обеспечить безопасный быт: проверить состояние полов в квартире, убрать или плотно закрепить ковры, о которые пожилой человек может споткнуться, а также убрать с проходов или крепко закрепить посторонние предметы, которые также могут стать причиной падения.

Ранее в Москве, Подмосковье и ряде других регионов страны ввели режим изоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями в связи с распространением нового коронавируса.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 7497 зараженных в 81 регионе. По официальным данным, 58 человек с коронавирусом умерли, выздоровели 494 человека. В стране осталось только четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.

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