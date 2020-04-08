Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил российских губернаторов о распространении коронавируса. Видео его обращения в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным опубликовано на сайте телеканала «Россия 24».
По словам Собянина, ситуация нарастает медленно и незаметно, а потом в течение нескольких дней начинается резкий рост пневмонии, люди с этим диагнозом поступают не в поликлиники, а в больничную сеть.
«Очень важно как раз к этой ситуации подготовиться», — отметил Собянин. Он рассказал, что регионам необходимо иметь большой запас подготовленной и зарезервированной больничной сети, выведенной из оборота для борьбы с коронавирусом. В противном случае, подчеркнул мэр столицы, потом вывести их из оборота за несколько дней будет невозможно.
Кроме того, Собянин рассказал, что нельзя ориентироваться на цифры по заразившимся коронавирусом в Москве. Он считает, что нужно учитывать число граждан, которые за последние три недели побывали за границей и вернулись в Россию. «Они являются группой риска для всех регионов. Такие граждане в большом количестве вернулись практически во все регионы», — добавил Собянин.
В ходе своего выступления Собянин также рассказал Путину о последствиях возможного закрытия города в рамках борьбы с распространением коронавируса. По его словам, в таком случае столица не смогла бы долго функционировать.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения