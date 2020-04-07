Россияне из религиозной общины заразились коронавирусом на службе и в бане

В Брянской области в религиозной организации Российской церкви христиан веры евангельской (РЦХВЕ) «Пробуждение» произошла вспышка коронавируса. По данным ТАСС, заражение выявлено у 56 жителей Брянской области, 49 из них — прихожане «Пробуждения», а также контактировавшие с ними люди.
Как сообщил «Коммерсанту» пастор церкви Михаил Бирюков, один из верующих встретил в аэропорту Шереметьево мать и брата, вернувшихся из Испании, которые оказались заражены коронавирусом. После этого верующий пришел на богослужение, а затем в баню дома у Бирюкова. Пастор уточнил, что мужчины часто совершают походы в баню и «обсуждают разные вещи». Он добавил, что у него также обнаружили коронавирус, сейчас Бирюков находится в больнице. По его оценкам, госпитализированы не менее 20 прихожан.
Бирюков добавил, что приехавшие из Испании зараженные не имеют никакого отношения к церкви, но больше всего пострадали ее служители и прихожане. Он также заявил, что местные СМИ рассказывают ситуацию так, будто прихожане намеренно распространили инфекцию, однако это не так. По словам пастора, церковь намерена судиться.
30 марта было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). По данным следствия, вернувшиеся из Испании мать и сын не сообщили сотруднику центра гигиены и эпидемиологии о проживании с двумя родственниками. Судебные приставы опечатали церковь евангелистов «Пробуждение», так как организация нарушила законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
По состоянию на 7 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 7497. Случаи выявлены в 81 регионе. Большинство из них зарегистрированы в Москве — 5181, в Московской области — 454, Санкт-Петербурге — 295, в Коми — 101. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения