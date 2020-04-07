Российского врача вызвали в прокуратуру после жалобы на нехватку масок

Прокуратура Москвы проверит медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко после жалобы врача-нейрохирурга Всеволода Шурхая на нехватку средств защиты от коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале «Штаб правовой помощи. Коронавирус», который ведут представители правозащитной группы «Агора».
В рамках проверки Шурхая вызвали в прокуратуру для дачи объяснений. Его руководству поручено «обеспечить явку».
Ранее СМИ публиковали интервью с нейрохирургом, который рассказывал об отсутствии в медучреждении ультрафиолетовых ламп для очищения воздуха и о нехватке масок-респираторов. По его словам, для проверки своего состояния 40 медработникам сказали измерять себе температуру единственным на все отделение ртутным градусником.
На следующий день после публикации начальство потребовало от Шурхая «дать письменное пояснение» и намекало на увольнение за «вынос сора из избы».
7 апреля стало известно, что у главврача онкологического диспансера в Пермском крае и его жены обнаружили коронавирус после возвращения из-за границы. Обоих изолировали, у контактировавших с медиком вируса нет.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения