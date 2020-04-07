Российского врача вызвали в прокуратуру после жалобы на нехватку масок

Прокуратура Москвы проверит медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко после жалобы врача-нейрохирурга Всеволода Шурхая на нехватку средств защиты от коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале «Штаб правовой помощи. Коронавирус», который ведут представители правозащитной группы «Агора».

В рамках проверки Шурхая вызвали в прокуратуру для дачи объяснений. Его руководству поручено «обеспечить явку».

Ранее СМИ публиковали интервью с нейрохирургом, который рассказывал об отсутствии в медучреждении ультрафиолетовых ламп для очищения воздуха и о нехватке масок-респираторов. По его словам, для проверки своего состояния 40 медработникам сказали измерять себе температуру единственным на все отделение ртутным градусником.

На следующий день после публикации начальство потребовало от Шурхая «дать письменное пояснение» и намекало на увольнение за «вынос сора из избы».

7 апреля стало известно, что у главврача онкологического диспансера в Пермском крае и его жены обнаружили коронавирус после возвращения из-за границы. Обоих изолировали, у контактировавших с медиком вируса нет.

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