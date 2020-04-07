Главврач еще одной российской больницы заразился коронавирусом

Главный врач онкологического диспансера Пермского края заразился коронаврусом. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает РИА Новости.
Как уточнили в оперативном штабе по региону, у жены главврача также выявили заражение. В марте супруги вернулись из заграничного отпуска, их изолировали. У тех, кто контактировал с главврачом после его возвращения, заражения не выявили.
По данным оперативного штаба на 6 апреля, за стуки в Пермском крае появилось выявили еще 11 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе их 32. Двое пациентов с выявленным коронавирусом умерли.
31 марта стало известно, что коронавирус выявили у главврача больницы в московской Коммунарке Дениса Проценко. Директор НИИ скорой помощи имени Склифософского Сергей Петриков сообщил, что заболевание Проценко протекает в легкой форме.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения