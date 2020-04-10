Воробьев усилил меры по борьбе с коронавирусом в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства.

Так, вводится временный запрет на посещение определенных кладбищ, за исключением случаев захоронения. Волонтеры, помогающие людям в условиях карантина, смогут пользоваться городским и пригородным транспортом бесплатно.

Жителей других регионов, прибывшие в аэропорты Московской области, будут доставлять к месту их проживания для организации карантина или самоизоляции.

Накануне более 430 пассажиров, прилетевших в аэропорт Шереметьево, развезли по домам. Все граждане прошли санитарный барьер. Их также обязали изолироваться на две недели.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также подписал постановление, согласно которому посетить столичные кладбища можно будет только для оформления услуг по погребению и для участия в похоронах.

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