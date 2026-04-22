Синоптик оценила приметы о погоде

Синоптик Макарова: Приметам о погоде верить не стоит

Приметы о погоде имеют низкую оправдываемость, поэтому верить им не стоит. Об этом заявила ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, связанные с погодой приметы оправданы только в 37-50 процентах случаев. «Их эффективность зависит от места сбора и территории применения, однако стоит не забывать, что в то время сбора информации, просто не было технологий, поэтому предки верили, что "если апрель начинается с дождя, то год будет урожайным"», — объяснила синоптик.

Она добавила, что в библиотеке Гидрометцентра хранится книга с приметами, но такие предсказания не всегда сбываются и не могут соревноваться с прогнозами научного учреждения.

