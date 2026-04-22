20:09, 22 апреля 2026

Синоптик оценила приметы о погоде

Синоптик Макарова: Приметам о погоде верить не стоит
Александра Качан (Редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Приметы о погоде имеют низкую оправдываемость, поэтому верить им не стоит. Об этом заявила ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, связанные с погодой приметы оправданы только в 37-50 процентах случаев. «Их эффективность зависит от места сбора и территории применения, однако стоит не забывать, что в то время сбора информации, просто не было технологий, поэтому предки верили, что "если апрель начинается с дождя, то год будет урожайным"», — объяснила синоптик.

Она добавила, что в библиотеке Гидрометцентра хранится книга с приметами, но такие предсказания не всегда сбываются и не могут соревноваться с прогнозами научного учреждения.

Ранее климатолог Александр Чернокульский развеял пугающий прогноз о вечном снеге в России. Он заявил, что вероятность такого последствия глобального потепления крайне мала.

    Последние новости

    «Это сигнал Германии». Россия прекратила транзит казахской нефти. С чем связано это решение и как повлияет на отношения с Астаной?

    Новые европейские санкции против России назвали бесполезными

    Иран назвал главное условие открытия Ормузского пролива

    Уехавшего из России в Европу комика отругал продавец рыбы

    Российский тяжелоатлет стал чемпионом Европы

    Бывшие подчиненные Меган Маркл рассказали о ее жестокости

    Звезда «Приключений Электроника» раскрыл судьбу продолжения

    Александра Бортич в откровенном платье появилась на красной дорожке

    Синоптик оценила приметы о погоде

    ЕС не пригласил на саммит одного лидера

    Все новости
